باللون الوردي.. كيف نسقت لوجينا صلاح إطلالتها المبهجة؟

بعد تتويجها.. 15 صورة ومعلومات عن الفائزة بلقب ملكة جمال إنجلترا 2025

شاركت لوجينا صلاح جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام أحدث إطلالاتها، بلوك جذاب ولافت خطف أنظار المتابعين.

تألقت لوجينا صلاح بفستان وردي يجمع بين الفخامة والرقي، حيث ارتدت فستانًا ضيقًا متوسط الطول بكتفيات رفيعة وياقة على شكل قلب، من تصميم دار الأزياء العالمية دولتشي آند غابانا .

يتميز الفستان بطبعة زهور كبيرة باللونين الأحمر والأبيض، مع بعض اللمسات الخضراء للأوراق، على خلفية بيضاء، التصميم يبرز قوامها ويمنحها إطلالة أنثوية وساحرة.

وأكملت لوجينا صلاح إطلالتها بحقيبة يد كلاتش سوداء ناعمة، وحذاء بكعب عالٍ أو الفضي اللامع بما يتناسب مع تفاصيل الفستان.

واختارت تسريحة شعر منسدلة على الأكتاف، مع مكياج راقي يبرز ملامح وجهها ويجعلها أكثر إشراقًا.