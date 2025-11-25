نادية الجندي بلوك شبابي.. لماذا اختارت اللون الأصفر؟

أطلت الفنانة نادية الجندي بإطلالة كاجوال أنيقة، وذلك عدة صور شاركتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام".

وفقا لـ "dcfashionweek"، يتوفر اللون الأصفر بمجموعة واسعة من الدرجات، وهذا يجعله مناسبا للعديد من ألوان البشرة.

وتألقت نادية بقميص أنيق باللون الأصفر ونسقت مع إطلالتها بنطلون جينز باللون الأزرق الفاتح يتناسب مع جسمها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نادية مكياجا ناعما وهادئا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي الفاتح.

أما تسريحة شعرها، فاختارت أن تتركه منسدلا بشكل انسيابي على كتفيها.

ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض وحقيبة يد كبيرة باللون الأصفر.

وزينت إطلالتها باكسسوارات بسيطة مكونة من خاتم وأسورة وسلسلة.