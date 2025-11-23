خطفت الفنانة بلقيس الأنظار خلال مشاركتها في حفل فاشون أرابيا الذي أُقيم في الدوحة، بعدما ظهرت بإطلالة ذهبية راقية لفتت انتباه الحضور.

ارتدت بلقيس فستانًا فاخرًا من توقيع المصمم اللبناني العالمي زهير مراد، جاء بالكامل باللون الذهبي وبقصة أنيقة أبرزت جمال قوامها بأسلوب راقٍ ومتقن.

وصف الإطلالة:

تميّز الفستان بقصة ضيّقة من الأمام مع ياقة عالية، فيما جاءت الأكمام من الشيفون المتدلّي بطريقة تشبه أجنحة الفراشة، ما أضفى على الإطلالة لمسة حالمة. أما التنورة فجاءت مستقيمة، في حين زيّن الخلف ذيل طويل وواسع منح الفستان مزيدًا من الفخامة.

وأكملت بلقيس إطلالتها بمجوهرات فاخرة من علامة ميسيكا (Messika)، شملت أقراطًا رقيقة وخواتم ناعمة، لتضيف لمسة أنثوية أنيقة تنسجم مع طلتها المبهرة.

رأي خبير الموضة محمد كمال (فاشونيست_أبوكمال):

علّق خبير الموضة محمد كمال عبر صفحته على فيسبوك قائلاً:

"معتقدش أنها مصرية، لكنها من أفضل إطلالات المهرجان."

وأضاف: "اللون الذهبي مناسب لبشرتها الخمرية، وتصميم حورية البحر (ميرميد) يليق بقوامها الكيرفي، والتنفيذ احترافي جدًا من حيث القصّة والذيل.

واختتم: "تقييم الإطلالة 6 نجوم".