لحظة بلحظة.. تغطية خاصة لقرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

تنطلق في الواحدة ظهر اليوم الثلاثاء، مراسم سحب قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية، في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم.

ويترقب الثنائي الأهلي وبيراميدز، تحديد منافسهم في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، كما يترقب الزمالك والمصري البورسعيدي الفريق الخصم في ربع نهائي الكونفدرالية.

ويقدم "مصراوي"، تغطية خاصة لمراسم قرعة ربع نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية في السطور التالية.

تغطية قرعة ربع نهائي كأس الكونفدرالية

بدء مراسم سحب قرعة الدور ربع النهائي من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

يتواجد في مراسم سحب قرعة كأس الكونفدرالية، راضي الجعايدي نجم منتخب تونس السابق، والأنجولي مانوتشو.

القرعة سيتم سحبها بنظام التصنيف، حيث ستواجه الفرق المتصدرة أندية المركز الثاني، مع إقامة مباراة الإياب على ملعب الفريق المتصدر.

كما تم التأكيد على منع مواجهة فريقين في ربع النهائي سبق لهما أن التقيا في دور المجموعات من البطولة.

نتائج قرعة ربع نهائي كأس الكونفدرالية

المصري البورسعيدي يواجه شباب بلوزداد الجزائري

الوداد المغربي يواجه أولمبيك الأوسفي

الزمالك يواجه أوتوهو الكونغولي

اتحاد العاصمة الجزائري يواجه مانياما يونيون الكونغولي

تغطية قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

