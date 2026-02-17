إعلان

عبدالعزيز مخيون يعلق على مبادرة عمرو سعد لسداد ديون 30 غارم وغارمة

كتب : نوران أسامة

12:07 م 17/02/2026

عبدالعزيز مخيون

علق الفنان عبد العزيز مخيون على إعلان الفنان عمرو سعد عن مبادرة خيرية للتكفل بسداد ديون 30 غارمًا وغارمة.

وكتب مخيون تعليقًا على مقطع الفيديو الذي نشره عمرو سعد عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "يا سلام عليك يا عمرو.. الله أكبر الله أكبر، رسالة جميلة وكلامك فيها معبر وبليغ. المجتمع اللي إحنا عايشين في قلبه هو قلبنا برضه، والناس الجدعان اللي وقفوا معانا وإحنا بنصور إحنا فاكرينهم وما ننساهُمش أبدًا.. الله أكرم، الله أكرم".

مبادرة عمرو سعد

وكان عمرو سعد قد أعلن قائلاً: "بسم الله الرحمن الرحيم، إحنا بنعلن إننا بإذن الله هنتكفل بتلاتين حالة من حالات الغارمين والغارمات تكفل كامل".

وأوضح أن مسلسله "إفراج" سيكون اسمًا على مسمى، حيث سيتم التكفل بجميع المصاريف اللازمة حتى الإفراج عنهم وعودتهم إلى منازلهم وأسرهم وحياتهم الطبيعية.

مسلسل "إفراج"

ويشارك عمرو سعد في دراما رمضان بمسلسل "إفراج"، المعروض على شاشة mbc مصر ومنصة "شاهد". ويضم العمل نخبة من النجوم، بينهم: تارا عماد، ناهد السباعي، عبد العزيز مخيون، حاتم صلاح، صفوة، أحمد عبد الحميد، علاء مرسي، بسنت شوقي، وشريف دسوقي، ومن إخراج أحمد خالد موسى.

