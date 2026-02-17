إعلان

حطمت الزجاج.. لحظة اجتياح أمواج عاتية كافيتريا على كورنيش الإسكندرية -فيديو

كتب : محمد عامر

01:38 م 17/02/2026 تعديل في 01:44 م
الإسكندرية – محمد عامر:

تداول مواطنون مقطع فيديو يظهر لحظة اجتياح أمواج عاتية من البحر المتوسط إحدى الكافتيريات على كورنيش الإسكندرية، ما أسفر عن أضرار وخسائر مادية كبيرة أبرزها تحطيم زجاج الكافتيريا دون أي إصابات.

وتعود الواقعة إلى يوم السبت الماضي تزامنًا مع الإنذار البحري الذي أصدرته الهيئة العامة للأرصاد، وتراوحت سرعة الرياح داخل البحر بين 60 و70 كم في الساعة، وارتفاع الأمواج من 3 إلى 5 أمتار.

وصاحب الفيديو حالة من الدهشة بين المواطنين، مؤكدين أن ارتفاع الأمواج يؤكد أن التغيرات المناخية أصبحت حقيقة مؤكدة، فيما انتقد البعض إقامة كافيهات على رمال الشواطئ دون مراعاة المعايير المطلوبة.

كانت شواطئ الإسكندرية شهدت، السبت، اضطراب شديد في حالة البحر المتوسط وارتفاع الأمواج، ما تسبب في نحر الرمال وتحطم برجولات خشبية وكافتيريات بشاطئ شهر العسل في منطقة البيطاش بحي العجمي.

وأدت شدة التيارات البحرية إلى تراجع خط الشاطئ في بعض المناطق، فيما شهدت الشواطئ موجات متلاحقة تجاوزت المعدلات الطبيعية خلال هذا التوقيت من العام.

اجتياح أمواج عاتية كافيتريا كورنيش الإسكندرية تحطم كافيتريا بكورنيش الإسكندرية تحطم زجاج كافتيريا بسبب الأمواج

