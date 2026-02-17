إعلان

مشهد حضاري بأسوان.. عمرو لاشين يتسلم مهام عمله ويشيد بجهود المحافظ السابق

كتب : إيهاب عمران

02:01 م 17/02/2026

محافظ أسوان الجديد مع المحافظ السابق

شهد ديوان عام محافظة أسوان، اليوم الثلاثاء، مراسم "التسليم والتسلم" بين المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان الجديد، واللواء دكتور إسماعيل كمال، المحافظ السابق، وذلك عقب أداء المحافظين الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي لفتة راقية تعكس قيم الاحترام المؤسسي، حرص المهندس عمرو لاشين على اصطحاب المحافظ السابق إلى مبنى ديوان عام المحافظة، في مشهد يعكس التقدير والعرفان بالجهود المبذولة خلال المرحلة الماضية، ويؤكد على استمرارية العمل التنفيذي بروح الفريق الواحد وتكامل الأدوار بين القيادات.

وجرت مراسم التسليم والتسلم في أجواء سادها الود والتعاون؛ حيث تم استعراض أبرز الملفات التنموية والخدمية الجارية، لضمان مواصلة مسيرة العمل وتحقيق تطلعات أبناء أسوان، خاصة في قطاعات البنية التحتية، السياحة، الاستثمار، والخدمات الجماهيرية.

وعكس هذا المشهد رسالة واضحة بأن مؤسسات الدولة تعمل برؤية وطنية تستهدف خدمة المواطن وتعزيز جهود التنمية الشاملة.

وتبدأ أسوان بذلك مرحلة جديدة من العمل التنفيذي القائم على البناء على ما تحقق، واستكمال مسارات التطوير بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

عمرو لاشين محافظ أسوان اللواء دكتور إسماعيل كمال أسوان

