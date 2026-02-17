ارتدوا الكمامات.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

أجرت القوات المسلحة، مراسم تسليم وتسلم القيادة والتى التقى خلالها الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول عبدالمجيد صقر وزير الدفاع السابق، وذلك بحضور قادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

وأوضح المتحدث العسكري في بيان له، اليوم، أن المراسم أُجريت في تقليد عسكرى أصيل للوفاء بالمهام والمسئوليات التى تجرى بمنظومة العمل بالقوات المسلحة.

وتضمنت المراسم مناقشة عدد من الموضوعات المرتبطة بمهام القوات المسلحة على كافة الإتجاهات الإستراتيجية والأُطر العامة لمنظومة العمل بالقوات المسلحة خلال الفترة المقبلة.

وأعرب الفريق أشرف سالم زاهر عن تقديره للفريق أول عبدالمجيد صقر على جهوده المبذولة خلال المهام الوطنية التى كُلف بها من أجل رفعة الوطن وحماية مقدساته.

من جانبه عبر الفريق أول عبدالمجيد صقر عن تمنياته للفريق أشرف سالم زاهر بالتوفيق فى مهامه المستقبلية.