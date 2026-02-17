أطلقت شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، مقترحًا لحل أزمة ضرائب الهواتف المحمولة "الرسوم الجمركية"، في إطار تحقيق التوازن بين مصلحة الدولة وتيسير الإجراءات على المسافرين.

وقال وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، ورئيس مجلس شباب الأعمال الاقتصادي، إن المقترح يتضمن السماح لكل مسافر بالحصول على إعفاء لهاتفين محمولين كل عامين، بشرط ربط كل جهاز بالرقم القومي ورقم هاتف المسافر أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى لمدة عام كامل.

وأضاف رمضان، في بيان له، أن المقترح يشمل كذلك أنه عند الاستعلام عن الجهاز عبر تطبيق "تليفوني"، يظهر أنه محظور البيع لمدة عام، بما يمنع إعادة بيعه خلال فترة الإعفاء.

وأوضح أن هذا التصور يحقق استفادة عادلة للمسافرين، سواء المقيمين بالخارج أو المغتربين من الإعفاء المقرر لهاتفين، وفي الوقت نفسه يضمن للدولة عدم استغلال الإعفاء الشخصي وتحويله إلى نشاط تجاري.

