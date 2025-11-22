إعلان

"ستايل أنيق وجذاب".. نيكول سابا تخطف الأنظار بإطلالتها

كتب : أسماء مرسي

02:30 م 22/11/2025
    الفنانة نيكول سابا (5)
    الفنانة نيكول سابا (4)
    الفنانة نيكول سابا (3)

كتبت- أسماء مرسي:

لفتت الفنانة نيكول سابا، بإطلالة مميزة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت نيكول فستان طويل باللون البرتقالي، تميز بأنه بقصة انسيابية واسعة، ومزود بحزام عند منطقة الخصر يبرز قوامها بنفس لون وخامة الفستان.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من عقد، وحلق، وخاتم.

تفاصيل الإطلالة:

تسريحة الشعر بواسطة المصفف طوني عيسى.

المكياج من تنفيذ خبيرة التجميل سينثيا نحاس.

الفننة نيكول سابا إطلالة نيكول سابا نيكول سابا على إنستجرام

