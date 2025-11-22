فستان لامع ومكياج قوي.. كارولين عزمي تتألق بإطلالة مميزة

كتبت- أسماء مرسي:

تألقت الفنانة كارولين عزمي، بإطلالة مميزة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت كارولين مرتدية فستان طويل باللون الأزرق، تميز بأنه بقصة انسيابية على الجسم، ومزين بتطريزات لامعة بالكامل.

واعتمدت مكياجا قويا بدرجات الألوان الترابية وركزت على رسمة عيونها.

كما اختارت كارولين أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة انسيابية.

وزينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات بسيطة مكونة من أقراط طويلة.

وفقا لموقع "World Fashion"، يمنح ارتداء الفستان الأزرق المرأة إطلالة أنيقة وراقية تناسب مختلف المناسبات، ويزيد من شعورها بالثقة بالنفس ويبرز إشراقة ونضارة بشرتها، كما يمكن تنسيقه بسهولة مع إكسسوارات بسيطة، كما فعلت الفنانة كارولين عزمي.