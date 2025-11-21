ملكة جمال مصر تسرق الأضواء في مهرجان القاهرة.. سر الإطلالة الجذابة





تألقت ملكة جمال مصر لعام ٢٠٢٥ سما كامل بإطلالة جذابة، خلال حضورها ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دروته الـ46.



وارتدت سما فستان طويل بقصة الأوف شولدر باللون البيج اللامع، تميز بأنه مزينا بتطريزات بالكامل.



ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.



واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى بطريقة تناسب إطلالتها الأنيقة.



ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الفضي وتاج ووشاح.



وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من كوليه وخاتم وأسورة.