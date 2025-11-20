بإطلالة جريئة.. 4 صور ومعلومات عن إطلالة غادة عبد الرازق الوردية

أبرز إطلالات النجوم في الدورة الثانية من مهرجان "The best" بالأهرامات (صور)

ظهرت الفنانة غادة عبد الرازق عبر إنستجرام، بإطلالة جريئة ومختلفة تمامًا عن أسلوبها الكلاسيكي المعتاد، وذلك ضمن جلسة تصوير.

وارتدت فستانًا طويلًا باللون الوردي (الفوشيا) بتصميم فريد ومبتكر، يتميز بكاب ضخم ومنفوش ينسدل من منطقة الصدر تقريبًا حتى الأرض، مما أعطاها مظهرًا أشبه بالدمية أو بتصميم مستقبلي.

الشعر والمكياج

واعتمدت تسريحة شعر "باروكة" قصيرة بلون أسود داكن وقصة "كاريه" مموجة قليلاً، مع مكياج عيون جريء وداكن يمنحها نظرة حادة وقوية.

والإطلالة تمزج بين الطابع الجريء ومظهر الريترو الجمالي، وقد أثارت جدلاً واسعًا وتصدرت محركات البحث بسبب غرابتها وعدم مألوفيتها.

معلومات عن الإطلالة:

1- المدير الإبداعي والرؤية: @Modiisaad_

2- منسق أزياء: @Ghadeersg.

3- المصور الفوتوغرافي: @mihiielal

4- المعدل (ريتاتش): @adhaymann

5- خبيرة المكياج (MUA): @mariaurad

6- مصفف الشعر: @rraheemxx

الإطلالة كانت جزءًا من جلسة تصوير فوتوغرافية عمل عليها فريق متكامل من المصممين.