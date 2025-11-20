إعلان

خبير موضة يشيد بإطلالة الفنانة فوزية محمد علي في القاهرة السينمائي

كتب : نرمين ضيف الله

01:57 م 20/11/2025 تعديل في 21/11/2025
ظهرت الفنانة فوزية محمد علي، بإطلالة أنيقة خلال حفل افتتاح الدورة الـ46 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نوفمبر 2025.

تعليق خبير الموضة محمد كمال:

أعرب الناقد وخبير الموضة محمد كمال عبر حسابه على فيسبوك عن إعجابه الشديد بالإطلالة، واعتبرها من أفضل الإطلالات التي شاهدها مؤخرًا.

استخدام التطريز اليدوي

و أشاد بالدقة العالية في تطريز القطعة المصممة يدويًا.

لفة الإكستنشن

رأى أن طريقة لف الإكستنشن حول الرقبة كانت موفقة للغاية، وأسهمت في خلق اتصال متناغم بين جانبي الإكستنشن.

تناغم العناصر

رغم اختلاف تطريز إكستنشن الرقبة عن باقي الفستان، فإن الإطلالة بدت متجانسة وغير مُنفّرة.

التقييم

منح محمد كمال الإطلالة تقييم 8 نجوم.

