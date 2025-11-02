مستوحاة من أناقة ملكات مصر.. مصممة أزياء تعلق على إطلالات النجمات بالزي

كتبت- أميرة حلمي:

لفتت الملكة رانيا الأنظار بإطلالة تحمل طابعًا فرعونيًا راقيًا خلال حضورها افتتاح المتحف المصري الكبير.

اختارت الملكة فستانًا من توقيع دار الأزياء العالمية Dolce & Gabbana، تميّز بلونه الأحمر الصارخ وقصّته الانسيابية التي تجمع بين الفخامة والبساطة.

الفستان المصنوع من خامة الأورجانزا، جاء بتصميم طويل بأكمام كاملة ودرابيه عند الخصر.

الطابع الفرعوني في الإطلالة بدا واضحًا من خلال اختيار اللون الأحمر الذي يرمز في الحضارة المصرية القديمة إلى القوة والحياة، إلى جانب بساطة الخطوط والدرابية التي تشبه ملامح الأزياء الملكية الفرعونية.

سعر الفستان يبلغ نحو 4,695 دولارًا أي ما يعادل تقريبًا 223,500 جنيه، وهو من القطع النادرة ضمن تصاميم Dolce & Gabbana Evening Collection.