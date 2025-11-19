خطفت نجمات الفن الأنظار على السجادة الحمراء في سابع أيام مهرجان القاهرة السينمائي بإطلالتهن الجذابة والمتنوعة والجريئة.

وفي هذا السياق، نرصد لكم أبرز إطلالات النجمات في اليوم السابع من مهرجان القاهرة السينمائي.

زينة

أطلت الفنانة زبنة بفستان طويل باللون الأسود "كت" مزينا باللون الفضي عند منطقة الصدر، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

إلهام شاهين

ظهرت الفنانة إلهام شاهين بفستان قصير باللون الأسود شفاف عند منطقة الأكمام، ونسقت مع إطلالتها حقيبة يد صغيرة وحذاء باللون الأسود.

ليلى علوي

تألقت الفنانة ليلى علوي بفستان طويل باللون البني اللامع ونسقت معه جاكيت قصير باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.

بسمة

ارتدت الفنانة بسمة فستان طويل باللون البني بصيحة الكم الواحد بصيحة الأوف شولدر، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

صابرين

ظهرت الفنانة صابرين بفستان طويل باللون الأخضر اللامع، ونسقت مع إطلالتها حقيبة يد وحذاء باللون الذهبي.

ناهد السباعي

اختارت الفنانة ناهد السباعي الظهور بفستان طويل باللون البيج "كت" مزينا بتطريزات بنفس اللون ومكشوف عند منطقة الخصر، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

بوسي شلبي

ظهرت الإعلامية بوسي شلبي بفستان قصير باللون الأسود اللامع مزينا بالتطريزات، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

ركين سعد

تألقت الفنانة ركين سعد بكوت طويل باللون الرصاصي ونسقت أسفله توب وبنطلون باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.