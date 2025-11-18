إعلان

أنيقة ومحتشمة.. إطلالة ركين سعد في سابع أيام مهرجان القاهرة السينمائي

كتب : شيماء مرسي

10:02 م 18/11/2025
    إطلالة ركين سعد في مهرجان القاهرة السينمائي
    فستان ركين سعد (2)
    فستان ركين سعد (1)
    إطلالة ركين سعد في سابع أيام مهرجان القاهرة السينمائي

تألقت الفنانة ركين سعد بإطلالة محتشمة وأنيقة على السجادة الحمراء لليوم السابع من مهرجان القاهرة السينمائي في دروته الـ46.

وارتدت ركين "كوت" طويل باللون الفضي نسقت معه توب وبنطلون باللون الأسود.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا هادئا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون البينك.

وتركت ركين شعرها الكيرلي على كتفيها بطريقة انسيابية تناسب إطلالتها المحتشمة.

ونسقت مع إطلالتها حقيبة يد صغيرة وحذاء باللون الأسود.

