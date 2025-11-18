"جاذبية اللون الأبيض".. هيفاء وهبي بفستان جريء ومميز

9 صور ومعلومات عن إطلالة بسمة في أحدث ظهور لها

اختارت الفنانة هيفاء وهبي الظهور بإطلالة جريئة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وبحسب مجلة "فوج"، اللون الأبيض يمنح المرأة إطلالة أنثوية وجذابة، وبالإضافة إلى ذلك يبرز ملامح الوجه ويمكن تنسيقه مع حذاء باللون الأسود، كما فعلت الفنانة هيفاء وهبي.

وارتدت هيفاء فستان قصير مصنوع من قماش شبكي باللون الأبيض بأكمام من الريش، من تصميم "دولتشي آند جابانا".

أما مكياجها فجاء هادئا بألوان وردية أبرز ملامحها بشكل طبيعي دون مبالغة.

بينما اختارت تسريحة المنسدل على كتفيها التي تناسب إطلالتها الجريئة.

ونسقت مع إطلالتها حذاء بكعب عالي باللون الأسود، من "دولتشي آند جابانا".