كالأميرات.. بسنت أبو باشا تخطف الأنظار بإطلالة غير تقليدية

كتب : شيماء مرسي

12:52 م 18/11/2025
تألقت الفنانة بسنت الباشا بإطلالة غير تقليدية تشبه "الأميرات" في العصور القديمة، خلال مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بـ "إنستجرام".

واختارت بسنت الظهور بقفطان طويل باللون الفيروزي من قماش الساتان اللامع، تميز بتطريزات لامعة باللون الفضي على الأكمام والياقة، من تصميم مصممة الأزياء مروة عبد السميع.

واعتمدت مكياجا قويا، حيث ركزت على مكياج عينيها السموكي مع الآيلاينر البارز والرموش الكثيفة بطريقة تناسب إطلالتها، بواسطة الميكب أرتيست نور رزق.

واختارت بسنت تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها كالأميرات، بواسطة مصفف الشعر ريتشارد يوسف.

ونسقت مع إطلالتها اكسسوارات مكونة من تاج باللون الفضي وسلسلة باللون الفيروزي ومجموعة أساور وخواتم.

بسنت أبو باشا اطلالة بسنت أبو باشا قفطان بسنت أبو باشا

