ملفتة ومكشوفة.. أجرأ إطلالات النجمات في مهرجان القاهرة

أثارت بعد نجمات الفن الجدل بعد ظهورهم بإطلالات جريئة ومكشوفة وملفتة على السجادة الحمراء خلال حضورهم افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي ٢٠٢٥.

وفي هذا التقرير، نرصد لكم أجرأ إطلالات النجمات في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، وفقا لما كشفته مصممة الأزياء زينب الشوربجي في تصريحات خاصة لمصراوي.

هنادي مهنا

ارتدت الفنانة هنادي مهنا فستان طويل باللون الأس بصيحة الظهر المكشوف وبفتحة ساق جريئة.

نرمين الفقي

ظهرت الفنانة نيرمين الفقي بفستان طويل بقصة الكب مزينا بتطريزات باللون الفضي وشفاف من الأسفل.

بسمة

تألقت الفنانة بسمة طويل باللون الأسود بقصة ضيقة وانسيابية وبفتحة ساق جريئة.

نجلاء بدر

أطلت الفنانة نجلاء بفستان طويل باللون الأزرق "كت" بقصة الشراشيب من الأسفل.

عبير صبري

ظهرت الفنانة عبير صبري بفستان طويل بقصة الكب باللون الأسود ومزينا بتطريزات باللون الذهبي.

رانيا يوسف

أطلت الفنانة رانيا يوسف بفستان طويل بقصة الكب باللون الأسود ومزينا بتطريزات باللون الفضي.

إلهام وجدي

تألقت الفنانة إلهام وجدي بفستان طويل باللون الفضي بقصة الكب ومزينا بفتحة ساق جريئة.

صبا مبارك

ارتدت الفنانة صبا مبارك فستان طويل باللون الأزرق مكشوف عند منطقة الخصر وبفتحة ساق جريئة.

