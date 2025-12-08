خط إنتاج جديد لتجفيف الحاصلات وتطوير مراكز حرفية ببني سويف (صور)

بحث الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مع اللواء عمرو عبد المنعم، رئيس هيئة تنمية الصعيد، نتائج الزيارة الميدانية لمشروعات الهيئة بمراكز الواسطى وسمسطا وبني سويف، والتي استهدفت متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية والإنتاجية.



وتفقد وفد الهيئة مركز تنمية المهارات التراثية والحرفية بعزبة أبو النور التابعة لمجلس قروي ميدوم، والمكون من طابقين يضمان 34 غرفة للتدريب والحرف وفصلًا لمحو الأمية، إضافةً إلى متابعة نسب الإنجاز في مشروع رفع كفاءة الوحدة الصحية بميدوم.



وفي مركز سمسطا، تابع الوفد مشروع تجفيف الحاصلات الزراعية والنباتات الطبية بقرية سمسطا الجديدة. واتفق الجانبان على إضافة خط إنتاج جديد والإسراع بتركيب باقي الخطوط تمهيدًا لبدء التشغيل التجريبي قريبًا لتعظيم القيمة المضافة للمحاصيل.



شملت الجولة الوقوف على التجهيزات الإنشائية والطبية لأعمال تطوير الوحدة الصحية والمعسكر القومي للشباب شرق النيل.



وأكد المحافظ أن هذه المشروعات تُعد "إضافة قوية للبنية الاقتصادية والخدمية"، وتسهم في "خلق فرص عمل حقيقية للشباب" ودعم الصناعات التراثية.

