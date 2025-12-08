إعلان

الطقس الآن.. أمطار على القاهرة والجيزة -(تفاصيل)

كتب : محمد أبو بكر

05:24 م 08/12/2025
  • عرض 23 صورة
  • عرض 23 صورة
    أمطار غزيرة في أماكن متفرقة بكفر الشيخ (9)
  • عرض 23 صورة
    أمطار غزيرة في أماكن متفرقة بكفر الشيخ (6)
  • عرض 23 صورة
    أمطار غزيرة في أماكن متفرقة بكفر الشيخ (8)
  • عرض 23 صورة
    أمطار غزيرة في أماكن متفرقة بكفر الشيخ (4)
  • عرض 23 صورة
    أمطار غزيرة في أماكن متفرقة بكفر الشيخ (3)
  • عرض 23 صورة
    أمطار غزيرة في أماكن متفرقة بكفر الشيخ (7)
  • عرض 23 صورة
    أمطار غزيرة في أماكن متفرقة بكفر الشيخ (5)
  • عرض 23 صورة
    أمطار غزيرة في أماكن متفرقة بكفر الشيخ (21)
  • عرض 23 صورة
    أمطار غزيرة في أماكن متفرقة بكفر الشيخ (20)
  • عرض 23 صورة
    أمطار غزيرة في أماكن متفرقة بكفر الشيخ (23)
  • عرض 23 صورة
    أمطار غزيرة في أماكن متفرقة بكفر الشيخ (22)
  • عرض 23 صورة
    أمطار غزيرة في أماكن متفرقة بكفر الشيخ (17)
  • عرض 23 صورة
    أمطار غزيرة في أماكن متفرقة بكفر الشيخ (2)
  • عرض 23 صورة
    أمطار غزيرة في أماكن متفرقة بكفر الشيخ (16)
  • عرض 23 صورة
    أمطار غزيرة في أماكن متفرقة بكفر الشيخ (14)
  • عرض 23 صورة
    أمطار غزيرة في أماكن متفرقة بكفر الشيخ (19)
  • عرض 23 صورة
    أمطار غزيرة في أماكن متفرقة بكفر الشيخ (12)
  • عرض 23 صورة
    أمطار غزيرة في أماكن متفرقة بكفر الشيخ (15)
  • عرض 23 صورة
    أمطار غزيرة في أماكن متفرقة بكفر الشيخ (10)
  • عرض 23 صورة
    أمطار غزيرة في أماكن متفرقة بكفر الشيخ (13)
  • عرض 23 صورة
    أمطار غزيرة في أماكن متفرقة بكفر الشيخ (1)
  • عرض 23 صورة
    أمطار غزيرة في أماكن متفرقة بكفر الشيخ (11)

تشهد الآن محافظتي القاهرة والجيزة، أمطار متوسطة وغزيرة على مناطق متعددة.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن عددًا من المحافظات والمدن المصرية تشهد اليوم تأثير السحب الممطرة، متوقعة أن تكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة أحيانًا، وقد يصاحبها الرعد والبرق في بعض المناطق.

وأوضحت الهيئة أن المحافظات المتأثرة تشمل:"مطروح، الدقهلية، الشرقية، المنوفية، الغربية، القليوبية، مناطق من القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد".

درجات الحرارة اليوم الاثنين

القاهرة الصغرى 12 والعظمى 20 درجة.

- العاصمة الإدارية الصغرى 11 والعظمى 21 درجة.

- 6 أكتوبر الصغرى 11 والعظمى 21 درجة.

- كفر الشيخ الصغرى 12 والعظمى 19 درجة.

- دمياط الصغرى 15 والعظمى 21 درجة.

- بورسعيد الصغرى 16 والعظمى 22 درجة.

- الإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 21 درجة.

- العلمين الصغرى 12 والعظمى 20 درجة.

- مطروح الصغرى 11 والعظمى 20 درجة.

- الإسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 21 درجة.

- السويس الصغرى 11 والعظمى 21 درجة.

- العريش الصغرى 14 والعظمى 24 درجة.

- رفح الصغرى 13 والعظمى 22 درجة.

الطقس الأمطار الأرصاد

