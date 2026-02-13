بنطلون جلد وجاكت منقوش.. داليا البحيري تتألق بإطلالة كاجوال

شاركت الفنانة داليا البحيري متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام صورا من أحدث ظهور لها، حيث أطلت بلوك كاجوال يجمع بين العصرية والجاذبية.

تفاصيل الإطلالة

وارتد داليا البحيري بنطلون جلد أسود مع توب بنفس اللون، ونسقت معهما جاكت منقوش راق أضفى لمسة فخامة على اللوك.

وأكملت إطلالتها بحذاء مسطح باللون النبيتي وحقيبة يد صغيرة باللون الذهبي، مع مجموعة من الإكسسوارات البسيطة التي منحت اللوك توازنا وأناقة متكاملة.

المكياج وتسريحة الشعر

كما بدت داليا، بخصلات شعرها البني منسدلة على كتفيها، مع مكياج جذاب ارتكز على أحمر شفاه باللون الأحمر يتناسق مع لون بشرتها ويبرز جمال ملامحها.



وفقا لموقع hashnode، يمنح اللون الأسود شعورا بالثقة والفخامة، بينما تضيف لمسات الألوان مثل الأحمر للشفاه أو الذهبي للإكسسوارات حيوية ولمسة جاذبية، ما يجعل اللوك الكاجوال عصريا ومميزا في الوقت ذاته.