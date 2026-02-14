موعد مباراة الزمالك وكايزر تشيفز في كأس الكونفدرالية

حسام المندوه: بعض أعضاء مجلس الزمالك فكروا في الاستقالة.. والنادي يحتاج

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لملاقاة نظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي اليوم، في إطار منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية موسم 2025-2026.

وتقام مباراة الزمالك اليوم أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة بكأس الكونفدرالية.

مجموعة الزمالك في كأس الكونفدرالية

ويشارك الزمالك في المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، رفقة كل من: "كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، المصري البورسعيدي وزيسكو يونايتد الزامبي".

ويدخل الزمالك مباراة كايزر تشيفز وهو يحتل المركز الثاني بمجموعته برصيد 8 نقاط، فيما يحتل فريق كايزر تشيفز صدارة ترتيب مجموعته برصيد 10 نقاط.

