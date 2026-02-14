مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني

- -
15:00

سانت إيلوا لوبوبو

الكونفيدرالية الأفريقية

الزمالك

- -
18:00

كايزر تشيفز

الكونفيدرالية الأفريقية

المصري

- -
18:00

زيسكو

كأس مصر

حرس الحدود

- -
14:30

زد

جميع المباريات

موعد مباراة الزمالك وكايزر تشيفز في كأس الكونفدرالية

كتب : يوسف محمد

12:09 ص 14/02/2026
  عرض 17 صورة
  
    الزمالك وكايزر تشيفز (14) (1)
  
    الزمالك وكايزر تشيفز (9) (1)
  
    الزمالك وكايزر تشيفز (4) (1)
  
    الزمالك وكايزر تشيفز (3) (1)
  
    الزمالك وكايزر تشيفز (2) (1)
  
    الزمالك وكايزر تشيفز (5) (1)
  
    الزمالك وكايزر تشيفز (6) (1)
  
    الزمالك وكايزر تشيفز (7) (1)
  
    الزمالك وكايزر تشيفز (10) (1)
  
    الزمالك وكايزر تشيفز (13) (1)
  
    الزمالك وكايزر تشيفز (12) (1)
  
    الزمالك وكايزر تشيفز (19) (1)
  
    الزمالك وكايزر تشيفز (17) (1)
  
    الزمالك وكايزر تشيفز (21) (1)
  
    الزمالك وكايزر تشيفز (11) (1)
  
    الزمالك وكايزر تشيفز (8) (1)

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لملاقاة نظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي اليوم، في إطار منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية موسم 2025-2026.

وتقام مباراة الزمالك اليوم أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة بكأس الكونفدرالية.

مجموعة الزمالك في كأس الكونفدرالية

ويشارك الزمالك في المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، رفقة كل من: "كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، المصري البورسعيدي وزيسكو يونايتد الزامبي".

ويدخل الزمالك مباراة كايزر تشيفز وهو يحتل المركز الثاني بمجموعته برصيد 8 نقاط، فيما يحتل فريق كايزر تشيفز صدارة ترتيب مجموعته برصيد 10 نقاط.

أقرأ أيضًا:

"رفض الخضوع للتحقيق".. مصدر يكشف تفاصيل أزمة محمد عواد داخل الزمالك

حسام المندوه: كنا سنحصل على مليار و600 مليون.. وأرض أكتوبر مشروع قومي للزمالك

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك وكايزر تشيفز موعد مباراة الزمالك وكايزر تشيفز كأس الكونفدرالية موعد مباراة الزمالك

