إطلالة كلاسيكية راقية.. آمال ماهر تخطف الأنظار بفستان أسود فاخر

شاركت الفنانة آمال ماهر متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام صورا جديدة من أحدث ظهور لها، لتطل بإطلالة كلاسيكية تجمع بين الفخامة والأناقة.

وظهرت آمال ماهر بفستان طويل باللون الأسود، مزود بأكمام طويلة، وجاء التصميم مطرزا بالكامل بالقماش، ما منح الإطلالة لمسة ملكية وفخمة، وأبرز حضورها الراقي.

الإكسسوارات والمكياج

أكملت آمال إطلالتها بمجموعة مجوهرات بسيطة وراقية، لتضفي توازنا مثاليا على اللوك، بينما اختارت شعرها منسدلا بخصلات ناعمة، ومكياجا هادئا يعتمد على ألوان متناسقة مع لون بشرتها، ما أضفى عليها لمسة طبيعية وجاذبية متوازنة.

وفقا لموقع hashnode، يمنح اللون الأسود في الإطلالات فخامة وثقة، كما يجذب الانتباه ويبرز جمال البشرة، ويعد خيارا مثاليا للإطلالات الكلاسيكية التي تجمع بين الرقي والأناقة المتكاملة.