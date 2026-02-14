قررت جهات التحقيق عرض الشاب إسلام، ضحية واقعة إجباره على ارتداء ملابس نسائية في قرية ميت عاصم بمركز بنها بمحافظة القليوبية، على مستشفى بنها العام لتقييم حالته وفحص الإصابات التي لحقت به.

وكشفت محاضر الاستدلال في الواقعة، أن الفتاة محل الجدل أقرت خلال التحقيقات بأنها تغيبت عن منزل أسرتها بإرادتها، نافية تعرضها للاختطاف، وذلك بعد أن كانت أسرتها قد حررت محضر تغيب بقسم شرطة بنها وأبلغت دفاعها بأنها مختفية منذ ثلاثة أيام، مع ترجيح تعرضها للخطف.

وعلى خلفية ما أسفرت عنه التحقيقات، أعلن محمود أبو الخير، محامي الفتاة، تنحيه رسميًا عن القضية، مؤكدًا أن قبوله الدفاع في البداية كان بناءً على رواية أسرتها بأنها “واقعة خطف”، لكنه قرر الانسحاب بعد ظهور الحقيقة وإقرار الفتاة بتغيبها طواعية.

كانت منصات التواصل الاجتماعي، شهدت خلال الساعات الماضية موجة غضب عارمة أعقبت واقعة قرية "ميت عاصم" بالقليوبية، حيث تداول ناشطون مقاطع فيديو صادمة تظهر مجموعة من الأشخاص في الشارع وهم يجبرون شابا على ارتداء "بدلة رقص" والاعتداء عليه بالضرب والإذلال.

وعقب رصد الفيديو، كثفت أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وتم تحديد هوية المتهمين وضبط 9 أشخاص، وبمواجهتهم، أقر المتهمون بارتكاب الواقعة، مبررين فعلتهم بسبب علاقة عاطفية بين المجني عليه وابنة أحدهم وهروبه معها.

ووصل المتهمون إلى مقر جهات التحقيق في بنها لمباشرة التحقيقات معهم بشأن الاتهامات المنسوبة إليهم، كما حضر المجني عليه لسماع أقواله، في إطار استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت جهات التحقيق اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرير محضر بالواقعة، مع استمرار استكمال الفحص والتحريات لضمان محاسبة المتورطين والحفاظ على حقوق الضحية.

