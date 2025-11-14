"معمول بإحترافية".. ناقد موضة يعلق على إطلالة هذه الفنانة في مهرجان القاهرة

حرصت نجمات الفن على الظهور بمظهر أنيق وجذاب في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 46، ولكن جاءت بعض الإطلالات غير موفقة.

وكشف مصمم الأزياء اللبناني إيلي حنا عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام أسوا إطلالات النجمات في الافتتاح.

يسرا

أوضح حنا أن الجزء العلوي من الفستان جيدا ومناسبا، لكن بطانة الجزء السفلي جاءت غير موفقة إطلاقا.

كما أن تنسيق الشعر والمكياج والمجوهرات غير مناسبين للفستان، وأعطى الإطلالة 6.5 من 10.

ليلى علوي

بالرغم من وجود مجهود وفكرة واضحة في الإطلالة، إلا أن التطبيق كان غير موفق، حيث أن الفستان مليئ بأخطاء متعددة، وأعطى الإطلالة 5 من 10.

إلهام شاهين

تسريحة الشعر والمكياج موفقين، لكن اختيار الفستان غير موفق حيث إنه لا يناسب قوامها وجسمها، وأعطى الإطلالة 4.5/10.

إسعاد يونس

الحذاء الذي ارتدته الفنانة إسعاد يونس مناسب لـ الإطلالات الكاجوال، ولا يليق بالسجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي 2025.