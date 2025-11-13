إعلان

فساتين مفتوحة وشفافة.. 16صورة لـ نجمات في افتتاح مهرجان القاهرة

كتبت- شيماء مرسي

07:03 م 13/11/2025
خطفت نجمات الفن الأنظار بفساتين شفافة وجريئة على السجادة الحمراء خلال افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 46.

وفي هذا السياق، نرصد لكم النجمات التي ظهرن بفساتين مفتوحة وشفافة في افتتاح القاهرة السينمائي.


نرمين الفقي

ظهرت الفنانة نرمين الفقي بفستان طويل باللون الأسود بقصة "الكب" مزينا بتطريزات بالكامل وشفاف من الأسفل.

يسرا

ارتدت يسرا فستان طويل باللون الأسود شفاف من الأسفل وبفتحة ساق جريئة، وتميز الفستان بأنه مزود بفتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا قويا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر.


حسناء سيف الدين

ظهرت الفنانة حسناء سيف الدين بفستان جريء باللونين الأخضر والأسود ونسقت مع إطلالتها حذاء وحقيبة يد صغيرة باللون الأسود، واختارت تسريحة الشعر ذيل الحصان.


نجلاء بدر

تألقت الفنانة نجلاء بدر بفستان طويل وجريء "كت" باللون الأزرق، تميز بأنه مزينا بالتطريزات بالكامل، واختارت تسريحة الشعر ذيل الحصان.

إلهام شاهين

ارتدت الفنانة إلهام شاهين فستان طويل باللون الأسود من قماش الدانتيل، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.

نجمات في افتتاح مهرجان القاهرة مهرجان القاهرة السينمائي نرمين الفقي

