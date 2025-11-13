إعلان

داليا البحيري تتألق بالأحمر الناري في مهرجان القاهرة- وخبير موضة يعلق

كتب : نرمين ضيف الله

02:30 م 13/11/2025
تألقت الفنانة داليا البحيري في أحدث ظهور لها خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، حيث اختارت فستانًا أحمر لامعًا زادها أنوثة وجاذبية على السجادة الحمراء.

جاء الفستان بتصميم أنيق من خامة فاخرة مطرزة بتطريزات دقيقة وبريق لافت، مع قصة تبرز جمال القوام وتفاصيل الخصر، فيما أضفى الدرابيه المنسدل على الأكتاف لمسة من الرقي والفخامة.

واعتمدت داليا تسريحة شعر منسدلة بموجات ناعمة ومكياجًا دافئًا متناسقًا مع لون الفستان، لتظهر بإطلالة تجمع بين الكلاسيكية والجاذبية العصرية.

ووفق تعليق خبير الموضة محمد كمال، فقد وصف الإطلالة عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك" قائلًا:

"من أفضل طلات داليا في الفترات الأخيرة، والخامة 99 % من جمال الموديل ده."

وإطلالة داليا البحيري بهذا الفستان الأحمر الناري أكدت مجددًا حضورها الأنيق، وقدرتها على اختيار ما يناسبها ببساطة وأناقة لافتة تخطف الأضواء.

