زينة تتألق بإطلالة لامعة في افتتاح مهرجان القاهرة
كتبت- أسماء مرسي:
تصوير- إسلام فاروق
تألقت الفنانة زينة على السجادة الحمراء بإطلالة لامعة، خلال حضورها فعاليات افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دروته الـ46.
وأطلت زينة مرتدية فستان طويل بقصة الكب باللون الفضي، تميز بأنه مزينا بتطريزات لامعة.
واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين.
ونسقت مع إطلالتها كلاتش وحذاء باللون الأسود.
وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات بسيطة مكونة من حلق، وقلادة.
وتستمر فعاليات المهرجان التي ستقام في دار الأوبرا المصرية حتى 21 نوفمبر الجاري، بمشاركة عدد كبير من نجوم ونجمات الفن.