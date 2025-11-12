لميس الحديدي بإطلالة جذابة في افتتاح مهرجان القاهرة

بإطلالة غير تقليدية.. محمد ثروت وزوجته يخطفوا الأنظار في مهرجان القاهرة

ظهرت الإعلامية لميس الحديدي على السجادة الحمراء بإطلالة أنيقة، خلال حضورها فعاليات افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دروته الـ46.



وأطلت لميس مرتدية فستان طويل باللون الأخضر بقصة انسيابية على الجسم.



واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين.

ونسقت مع إطلالتها كلاتش وحذاء باللون الفضي.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات بسيطة مكونة من حلق، وخاتم، وعقد.

وتستمر فعاليات المهرجان التي ستقام في دار الأوبرا المصرية حتى 21 نوفمبر الجاري، بمشاركة عدد كبير من نجوم ونجمات الفن.