لميس الحديدي بإطلالة جذابة في افتتاح مهرجان القاهرة

كتبت- أسماء مرسي:

08:32 م 12/11/2025
    لميس الحديدي

ظهرت الإعلامية لميس الحديدي على السجادة الحمراء بإطلالة أنيقة، خلال حضورها فعاليات افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دروته الـ46.


وأطلت لميس مرتدية فستان طويل باللون الأخضر بقصة انسيابية على الجسم.


واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين.

ونسقت مع إطلالتها كلاتش وحذاء باللون الفضي.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات بسيطة مكونة من حلق، وخاتم، وعقد.

وتستمر فعاليات المهرجان التي ستقام في دار الأوبرا المصرية حتى 21 نوفمبر الجاري، بمشاركة عدد كبير من نجوم ونجمات الفن.

