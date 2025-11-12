إنجي المقدم بإطلالة أميرية على السجادة الحمراء للقاهرة السينمائي
كتبت- شيماء مرسي
تصوير-إسلام فاروق
ظهرت الفنانة إنجي المقدم على السجادة الحمراء بإطلالة جريئة خلال حضورهما افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دروته الـ46.
وارتدت إنجي فستان طويل بقصة الكب باللون الموف منفوش من الأسفل.
ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا قويا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر.
واختارت أن تترك شعرها منسدلا بطريقة تناسب إطلالتها الجذابة.
وتستمر فعاليات المهرجان التي ستقام في دار الأوبرا المصرية حتى 21 نوفمبر الجاري، بمشاركة عدد كبير من نجوم ونجمات الفن.