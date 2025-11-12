فستان جذاب ولامع.. صابرين تتألق في افتتاح مهرجان القاهرة

“اتلبس قبل كده”.. أروى جودة تتألق في افتتاح "القاهرة السينمائي" بفستان

ظهرت الفنانة صابرين بإطلالة جذابة، خلال حضورها فعاليات افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دروته الـ46.



وأطلت صابرين مرتدية فستان طويل لامع باللون الرصاصي حزين بنقوشات مميزة، كما جاء التصميم بقصة انسيابية على الجسم.



واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين.



ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات بسيطة مكونة من قلادة، وحلق.



وتستمر فعاليات المهرجان التي ستقام في دار الأوبرا المصرية حتى 21 نوفمبر الجاري، بمشاركة عدد كبير من نجوم ونجمات الفن.