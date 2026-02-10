إعلان

كالعروس.. ميريام فارس بفستان أبيض ساحر

07:52 م 10/02/2026
    ميريام فارس
    ميريام فارس
    ميريام فارس

كتبت- شيماء مرسي

ظهرت المطربة ميريام فارس بإطلالة غير تقليدية، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

ارتدت ميريام فستان قصير من الأمام وطويل من الخلف باللون الأبيض، يتميز بأنه مزينا بتطريزات عند منطقة الخصر.

وفقا لـ "فوج"، ارتداء فستان باللون الأبيض يعد اختيارا مميزا في مختلف المناسبات حيث يمنح المرأة مظهرا راقيا وأنثويا ناعما، كما أنه يسهل تنسيقه مع أي لون آخر.

واعتمدت ميريام مكياجا قويا، حيث ركزت على رسمة عينيها ووضعت أى شادو باللون الفضي وأحمر شفاه بألوان النيود.

واختارت ميريام أن تترك شعرها الكيرلي منسدلا على كتفيها.

وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من حلق وخاتم وأسورة وساعة يد، من تصميم "cartier".

ونسقت مريام مع إطلالتها حذاء بكعب عالي باللون الفضي.

