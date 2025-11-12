"الأسود يليق بها".. سلمى أبو ضيف تتألق على السجادة الحمراء

“اتلبس قبل كده”.. أروى جودة تتألق في افتتاح "القاهرة السينمائي" بفستان

تصوير-إسلام فاروق

ظهرت الفنانة سلمى أبو ضيف على السجادة الحمراء بإطلالة أنيقة خلال حضورهما افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دروته الـ46.

وارتدت سلمى فستان طويل باللون الأسود مزينا بتطريزات باللون الفضي عند منطقة الصدر.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا قويا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر.

واختارت أن تسريحة الشعر المرفوع لأعلى بطريقة تناسب إطلالتها الجذابة.

وتستمر فعاليات المهرجان التي ستقام في دار الأوبرا المصرية حتى 21 نوفمبر الجاري، بمشاركة عدد كبير من نجوم ونجمات الفن.