رشا مهدي تتألق بفستان راقي في افتتاح القاهرة السينمائي

تألقت الفنانة رشا مهدي على السجادة الحمراء بإطلالة أنيقة تجمع بين الكلاسيكية والجرأة.

وجاء ذلك خلال حضورها فعاليات افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ46.



ارتدت فستانًا أسود أنيقًا بتصميم كتف واحد (One Shoulder)، يتميّز بتفاصيل درامية عند الصدر على شكل طيات بارزة من القماش اللامع أضافت لمسة فنية راقية.

الفستان من خامة حريرية فاخرة تتدرج بين المات والساتان، مع ذيل طويل منسدل يمنح الإطلالة فخامة إضافية.

اعتمدت رشا تسريحة شعر منسدل مستقيم بفرق وسطي، ومكياجًا ناعمًا يبرز ملامحها الطبيعية مع لمسة من الظلال الدخانية على العيون.

وأكملت الإطلالة بحقيبة كلتش سوداء لامعة وحذاء أسود بكعب عالٍ، مع إكسسوارات بسيطة وأنيقة تكمّل اللوك دون مبالغة.

والإطلالة يمكن وصفها بأنها راقية، جريئة ومحتشمة في آنٍ واحد، تعكس ذوقًا عاليًا في اختيار الأزياء المناسبة للمناسبات الرسمية.