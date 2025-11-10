أسوأ إطلالات النجمات في مهرجان القاهرة السينمائي على مدار السنوات الماضية

15 صورة لـ أجمل إطلالات نجمات الفن في مهرجان القاهرة السينمائي في السنوات

كتبت- شيماء مرسي

ظهرت بعض نجمات الفن بإطلالات جريئة وبفساتين مكشوفة خلال حضورهن مهرجان القاهرة السينمائي على مدار السنوات الماضية.

وفي هذا التقرير، نرصد لكم أجرأ إطلالات النجمات في مهرجان القاهرة السينمائي على مدار السنوات الماضية، وفقا لمصممة الأزياء زينب الشوربجي.

إلهام شاهين

ظهرت الفنانة إلهام شاهين بفستان طويل شفاف باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا.

مريم حسن

أطلت الفنانة مريم حسن بفستان طويل بقصة "الكب" وبفتحة ساق جريئة، ونسقت مع إطلالتها حقيبة بنفس اللون، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

ناهد السباعي

تألقت الفنانة ناهد السباعي بفستان طويل بقصة الأوف شولدر وشفاف من الأسفل، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

إيمان

اختارت الفنانة إيمان الظهور بفستان قصير باللون الأسود اللامع، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

درة

تألقت الفنانة درة بفستان طويل باللون الأسود بأكمام شفافة وأيضا شفاف من الأسفل، ونسقت مع إطلالتها حذاء وحقيبة بنفس اللون.

رانيا يوسف

ظهرت رانيا بفستان طويل دون بطانة باللون الأسود، ونسقت مع إطلالتها حذاء وحقيبة بنفس اللون.

أروى جودة

ارتدت الفنانة أروى جودة فستان طويل باللون الأبيض مزينا بالورود، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

نسرين طافش

اختارت الفنانة نسرين طافش الظهور بفستان طويل باللون الأسود بقصة الكب، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

نسرين أمين

أطلت الفنانة نسرين أمين بفستان طويل بقصة "الكب" باللون الأبيض وبفتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

إنجي علي

ارتدت الإعلامية إنجي علي فستان طويل باللون الأسود بقصة الكب مكشوف عند منطقة البطن، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.