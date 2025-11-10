"سر الـ 40 دقيقة".. منى زكي تكشف روتينها الليلي لنضارة بشرتها (فيديو)
كتب : شيماء مرسي
الفنانة منى زكي
كشفت الفنانة منى زكي عن سر نضارة بشرتها خلال استضافتها ببرنامج "عندك وقت مع عبلة" المذاع عبر فضائية "إم بي سي" مصر.
وقالت منى: "قد أحتاج إلى حوالي أربعين دقيقة أمام المرآة لأضع منتجات العناية بالبشرة الخاصة بي".
وأشارت زكي إلى روتينها الليلي قائلة: "أبدأ بتنظيف البشرة ثم استخدام ماء الأرز الذي أحضره بنفسي كـ "تونر".
وأضافت: "في الخطوة التالية أخلط زيت لبان الذكر مع زيت الأفوكادو وأقوم بتدليك بشرتي بحركات دائرية".
فوائد ماء الأرز لـ البشرة
-يحتوي ماء الأرز على مضادات أكسدة تسهم في مكافحة الجذور الحرة في الجسم، وفقا لـ "verywellhealth".
-ماء الأرز يحتوي على فيتامين سي .
-يقلل ماء الأرز من نشاط إنزيم يسمى "الإيلاستاز" الذي يسهم في شيخوخة الجلد.
-تحسن حاجز الجلد خاصة للأشخاص الذين يمتلكون بشرة حساسة.
-ماء الأرز المخمر قد يسهم في تقليل تلف الجلد الناتج عن الشمس وعلامات الشيخوخة في الجلد.
-تفتيح البشرة.
-تقليل التصبغات والبقع الداكنة.
-تعزيز إنتاج الكولاجين في البشرة، مما يحافظ على مرونتها وحيويتها.
-تهدئة البشرة المتهيجة والملتهبة.
-تنظيف مسام البشرة وتضييقها.
-الوقاية من جفاف البشرة.
-بناء حاجز وقائي خفيف على الجلد.