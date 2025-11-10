إعلان

"سر الـ 40 دقيقة".. منى زكي تكشف روتينها الليلي لنضارة بشرتها (فيديو)

كتب : شيماء مرسي

02:00 م 10/11/2025

الفنانة منى زكي

كشفت الفنانة منى زكي عن سر نضارة بشرتها خلال استضافتها ببرنامج "عندك وقت مع عبلة" المذاع عبر فضائية "إم بي سي" مصر.

وقالت منى: "قد أحتاج إلى حوالي أربعين دقيقة أمام المرآة لأضع منتجات العناية بالبشرة الخاصة بي".

وأشارت زكي إلى روتينها الليلي قائلة: "أبدأ بتنظيف البشرة ثم استخدام ماء الأرز الذي أحضره بنفسي كـ "تونر".

وأضافت: "في الخطوة التالية أخلط زيت لبان الذكر مع زيت الأفوكادو وأقوم بتدليك بشرتي بحركات دائرية".

فوائد ماء الأرز لـ البشرة

-يحتوي ماء الأرز على مضادات أكسدة تسهم في مكافحة الجذور الحرة في الجسم، وفقا لـ "verywellhealth".

-ماء الأرز يحتوي على فيتامين سي .

-يقلل ماء الأرز من نشاط إنزيم يسمى "الإيلاستاز" الذي يسهم في شيخوخة الجلد.

-تحسن حاجز الجلد خاصة للأشخاص الذين يمتلكون بشرة حساسة.

-ماء الأرز المخمر قد يسهم في تقليل تلف الجلد الناتج عن الشمس وعلامات الشيخوخة في الجلد.

-تفتيح البشرة.

-تقليل التصبغات والبقع الداكنة.

-تعزيز إنتاج الكولاجين في البشرة، مما يحافظ على مرونتها وحيويتها.

-تهدئة البشرة المتهيجة والملتهبة.

-تنظيف مسام البشرة وتضييقها.

-الوقاية من جفاف البشرة.

-بناء حاجز وقائي خفيف على الجلد.

منى زكي روتين بشرة منى زكي نضارة البشرة

