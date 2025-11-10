"سر الـ 40 دقيقة".. منى زكي تكشف روتينها الليلي لنضارة بشرتها (فيديو)

كشفت الفنانة منى زكي عن سر نضارة بشرتها خلال استضافتها ببرنامج "عندك وقت مع عبلة" المذاع عبر فضائية "إم بي سي" مصر.

وقالت منى: "قد أحتاج إلى حوالي أربعين دقيقة أمام المرآة لأضع منتجات العناية بالبشرة الخاصة بي".

وأشارت زكي إلى روتينها الليلي قائلة: "أبدأ بتنظيف البشرة ثم استخدام ماء الأرز الذي أحضره بنفسي كـ "تونر".

وأضافت: "في الخطوة التالية أخلط زيت لبان الذكر مع زيت الأفوكادو وأقوم بتدليك بشرتي بحركات دائرية".

فوائد ماء الأرز لـ البشرة

-يحتوي ماء الأرز على مضادات أكسدة تسهم في مكافحة الجذور الحرة في الجسم، وفقا لـ "verywellhealth".

-ماء الأرز يحتوي على فيتامين سي .

-يقلل ماء الأرز من نشاط إنزيم يسمى "الإيلاستاز" الذي يسهم في شيخوخة الجلد.

-تحسن حاجز الجلد خاصة للأشخاص الذين يمتلكون بشرة حساسة.

-ماء الأرز المخمر قد يسهم في تقليل تلف الجلد الناتج عن الشمس وعلامات الشيخوخة في الجلد.

-تفتيح البشرة.

-تقليل التصبغات والبقع الداكنة.

-تعزيز إنتاج الكولاجين في البشرة، مما يحافظ على مرونتها وحيويتها.

-تهدئة البشرة المتهيجة والملتهبة.

-تنظيف مسام البشرة وتضييقها.

-الوقاية من جفاف البشرة.

-بناء حاجز وقائي خفيف على الجلد.