جمالها لافت.. 20 صورة لإطلالات يارا السكري في أسبوع الموضة بباريس

كتب : أسماء مرسي

09:00 م 09/10/2025
    يارا
    بالبينك في أسبوع الموضة
    الفنانة يارا السكر
    يارا في باريس
    يارا السكري بالبدلة في باريس
    بالنظارة يارا في أسبوع الموضة
    يارا السكري في باريس
    يارا السكري بالبوط في باريس
    صورة لإطلالات يارا السكري
    يارا السكري
    بالبدلة في باريس
    يارا السكري تتألق في باريس
    صورة لإطلالات يارا السكري
    صورة لإطلالات يارا السكري
    الفنانة يارا السكري
    الفنانة يارا السكري
    بالنظارة يارا في أسبوع الموضة
    يارا السكري في باريس

خطفَ الفنانة يارا السكري الأنظار خلال مشاركتها في فعاليات أسبوع الموضة في باريس، حيث ظهرت بعدة إطلالات أنيقة وساحرة.

فيما يلي، إليكم أبرز إطلالات يارا السكري في أسبوع الموضة في باريس:

فستان موف

تألقت مرتدية فستان طويل باللون الموف "كت" بكشكشات من الأسفل، من تصميم "the hoye"، واعتمدت مكياجا بدرجات ألوان النيود، واختارت تسريحة الشعر المرفوعة لأعلى.

وزينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من أقراط طويلة وكوليه، من تصميم "mahmoudelsirganyjoailliers".

ونسقت مع إطلالتها حقيبة يد صغيرة باللون الفضي، من تصميم "zaamofficial".

فستان أبيض

كما أطلت بفستان جذاب باللون الأبيض بقصة ضيقة وانسيابية على الجسم، واختارت وضع مكياجا بدرجات النيود، وتسريحة الشعر المرفوعة لأعلى، ونسقت مع اللوك نظارة شمسية.

بلوزة وجيب بنقشة "التايجر"

كما ظهرت بإطلالة ناعمة، إذ ارتدت بلوزة باللون البيج بصيحة "الكرانيش" ونسقت أسفلها جيب قصير بنقشة "التايجر" من العلامة التجارية الأسترالية للأزياء "ZIMMERMANN".

ووضعت يارا مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها، كما نسقت مع إطلالتها حذاء طويل باللون البني.

فستان مزيج بين الأبيض والأسود

كما اختارت الظهور بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستانا طويلا بقصة ضيقة ومكشوفا عند منطقة الظهر، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين، وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من قلادة، وأقراط طويلة.

بدلة باللون الأسود

تألقت أيضا مرتدية بدلة باللون الأسود مزينة بأزرار ذهبية، ونسقت أسفلها قميص أبيض ورابطة عنق باللون الأسود، واعتمدت وضع مكياجا ناعما.

الفنانة يارا السكري إطلالات يارا السكري أسبوع الموضة في باريس

