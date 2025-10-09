جمالها لافت.. 20 صورة لإطلالات يارا السكري في أسبوع الموضة بباريس

بعد وفاة مؤثر الموضة البرازيلي.. تعرف على جراحة "عيون الثعلب" ومخاطرها

خطفَ الفنانة يارا السكري الأنظار خلال مشاركتها في فعاليات أسبوع الموضة في باريس، حيث ظهرت بعدة إطلالات أنيقة وساحرة.

فيما يلي، إليكم أبرز إطلالات يارا السكري في أسبوع الموضة في باريس:

فستان موف

تألقت مرتدية فستان طويل باللون الموف "كت" بكشكشات من الأسفل، من تصميم "the hoye"، واعتمدت مكياجا بدرجات ألوان النيود، واختارت تسريحة الشعر المرفوعة لأعلى.

وزينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من أقراط طويلة وكوليه، من تصميم "mahmoudelsirganyjoailliers".

ونسقت مع إطلالتها حقيبة يد صغيرة باللون الفضي، من تصميم "zaamofficial".

فستان أبيض

كما أطلت بفستان جذاب باللون الأبيض بقصة ضيقة وانسيابية على الجسم، واختارت وضع مكياجا بدرجات النيود، وتسريحة الشعر المرفوعة لأعلى، ونسقت مع اللوك نظارة شمسية.

بلوزة وجيب بنقشة "التايجر"

كما ظهرت بإطلالة ناعمة، إذ ارتدت بلوزة باللون البيج بصيحة "الكرانيش" ونسقت أسفلها جيب قصير بنقشة "التايجر" من العلامة التجارية الأسترالية للأزياء "ZIMMERMANN".

ووضعت يارا مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها، كما نسقت مع إطلالتها حذاء طويل باللون البني.

فستان مزيج بين الأبيض والأسود

كما اختارت الظهور بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستانا طويلا بقصة ضيقة ومكشوفا عند منطقة الظهر، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين، وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من قلادة، وأقراط طويلة.

بدلة باللون الأسود

تألقت أيضا مرتدية بدلة باللون الأسود مزينة بأزرار ذهبية، ونسقت أسفلها قميص أبيض ورابطة عنق باللون الأسود، واعتمدت وضع مكياجا ناعما.