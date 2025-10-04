رحمة أحمد تتألق بلوك جذاب.. ما سر الإطلالة؟

من الأجمل؟.. 15 متسابقة يتنافسن على لقب ملكة جمال لبنان 2025

كتبت- أسماء مرسي

أطلت الفنانة رحمة أحمد، بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت رحمة مرتدية جامبسوت أنيق باللون الأزرق من خامة الجينز.

واعتمدت مكياجا قويا بدرجات الألوان الترابية، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأحمر.

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وخاتم.

وفقا لموقع "firstforwomen"، ارتداء الجامبسوت الجينز يمنح المرأة إطلالة أنيقة وعصرية، كما أن خامة الجينز مناسبة للاستخدام اليومي.

بالإضافة إلى ذلك، يتميز الجامبسوت الجينز بمرونته في التناسب مع مختلف أشكال الجسم، ويمكن تنسيقه بسهولة مع إكسسوارات وأحذية مختلفة.