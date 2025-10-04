"فستان بصيحة الريش".. 5 صور ومعلومات عن إطلالة بسمة بوسيل

من الجلد.. كريم فهمي بإطلالة جذابة في أحدث ظهور

كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت المطربة بسمة بوسيل بإطلالة غير تقليدية، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت بسمة بفستان قصير مزيج من اللونين الأبيض والأسود، بصيحة "الريش"، وهو من تصميم ماركة "Juozas Couture Paris"، وتنسيق الاستايلست مساعد الصقر.

الفستان لفت الأنظار بحجمه الكبير، وأكملت اللوك بارتداء قفازات طويلة باللون النبيتي.

واعتمدت مكياجا ناعما من تنفيذ خبيرة التجميل "ميريام موا".

بينما اعتمدت تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها بواسطة مصفف الشعر "صالون باتريك ومارسيل".

ونسقت مع إطلالتها حقيبة وحذاء، بالإضافة إلى نظارة شمسية باللون الأسود.

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من ماركة المجوهرات الفاخرة "روبرتو كوين".