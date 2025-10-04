ملكة جمال مصر 2025 بإطلالة ساحرة في أحدث ظهور لها

من الجلد.. كريم فهمي بإطلالة جذابة في أحدث ظهور

كتبت- أسماء مرسي

تألقت ملكة جمال مصر لعام 2025، سما كامل، بإطلالة ساحرة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت سما مرتدية فستان طويل بقصة "الأوف شولدر"، وبقصة انسيابية عل الجسم، تميز الفستان بأنه مزين بتطريزات لامعة.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، وركزت على رسمة عيونها.

واختارت سما أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من قلادة، أسورة، وحلق.

وتعتاد ملكة جمال مصر على خطف أنظار محبيها ومتابعيها بإطلالتها الجذابة والأنيقة، التي تتنوع بين الفساتين الطويلة والقصيرة، والملابس الكاجوال.