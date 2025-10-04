إعلان

ملكة جمال مصر 2025 بإطلالة ساحرة في أحدث ظهور لها

كتب : أسماء مرسي

02:00 م 04/10/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    سما كامل (4)
  • عرض 6 صورة
    سما كامل (5)
  • عرض 6 صورة
    سما كامل (6)
  • عرض 6 صورة
    سما كامل (3)
  • عرض 6 صورة
    سما كامل (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- أسماء مرسي

تألقت ملكة جمال مصر لعام 2025، سما كامل، بإطلالة ساحرة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت سما مرتدية فستان طويل بقصة "الأوف شولدر"، وبقصة انسيابية عل الجسم، تميز الفستان بأنه مزين بتطريزات لامعة.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، وركزت على رسمة عيونها.

واختارت سما أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من قلادة، أسورة، وحلق.

وتعتاد ملكة جمال مصر على خطف أنظار محبيها ومتابعيها بإطلالتها الجذابة والأنيقة، التي تتنوع بين الفساتين الطويلة والقصيرة، والملابس الكاجوال.

إطلالة ساحرة ملكة جمال مصر 2025 سما كامل

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الدخل vs الأسعار.. 10 سنوات من الصراع في سوق العقارات بمصر (تقرير بيانات)
عاجل| المستشار حازم بدوي: بدء تلقي طلبات الترشح لانتخابات النواب من 8 إلى 15 أكتوبر