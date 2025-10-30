بفستان كب.. بسمة بوسيل تتألق في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة بسمة بوسيل جمهورها عبر إنستجرام صور جديدة ظهرت فيها بإطلالة أنيقة ومتجددة في نفسه.

ارتدت فستان كب قصير متعدد الألوان يضيف لمسة من الأنوثة والتجدد.

التصميم العصري للفستان يبرز رشاقة القوام، بينما تمنح التفاصيل الملزمة لمسة شبابية ومرحة.

أكملت بسمة الإطلالة بمكياج راقي من درجات النيود، وتسريحة شعر إنسانية، مما جعل الإطلالة تبدو متوازنة بين الأناقة والبساطة اليومية.

سر اللوك:

اختيار فستان قصير متعدد الألوان بلمسات مموجة صغيرة سمح لها بتحقيق توازن مثالي بين الشبابية والمرح، وقضاء عطلة أسبوعية وسط أجواء عائلية.