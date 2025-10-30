إعلان

شيماء المغربي تتألق بالأحمر الناري في عيد ميلادها.. وهذا سر اختيارها للون

كتب : نرمين ضيف الله

08:21 م 30/10/2025
شاركت الفنانة شيماء المغربي محبيها وجمهورها مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.

شيماء المغربي احتفلت بعيد ميلادها بإطلالة ساحرة وجذابة، حيث اختارت فستانًا طويلًا باللون الأحمر الناري، بتصميم مميز يكشف ظهرها بشكل أنيق ما أضفى على إطلالتها لمسة من الجرأة والرقي في نفس الوقت.

الفستان متدفق على الأرض، مما أضاف إحساسًا بالأنوثة والفخامة، بينما تصميمه البسيط والراقي جعل التركيز كله على لون الفستان وشخصية شيماء الجريئة والواثقة.

ووفق موقع " Vogue " إليك سر اختيار اللون الأحمر:

الأحمر لون القوة والثقة والجاذبية، ويُعتبر رمزًا للحب والاحتفال والحيوية.

اختيار شيماء لهذا اللون في عيد ميلادها يعكس رغبتها في التألق والتميز، كما يعكس شخصيتها الجريئة والمليئة بالطاقة الإيجابية.

الفنانة شيماء المغربي يماء المغربي تحتفل بعيد ميلادها يماء المغربي بفستان أحمر ناري يماء المغربي على إنستجرام طلالة شيماء المغربي

