الأبيض يليق بها.. كيف نسقت كارولين عزمي إطلالتها؟

شاركت الفنانة كارولين عزمي محبيها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام مجموعة من الصور الجديدة.

أطلت كارولين بفستان باللون الأبيض النقي، قصة مجسمة تُحدد الخصر وتُبرز القوام بشكل أنيق.

الفستان بدون أكمام بسيط التصميم ما يجعل اللون الأبيض هو نجم الإطلالة.

واختارت شعرها منسدل بشكل طبيعي، واعتمدت مكياج راقي وبسيط بدرجات النيود الهاديء.

وزينت الإطلالة بإكسسوارات بسيطة، ربما أقراط صغيرة وساعة يد ومجموعة من الأساور وحقيبة بينك.

ووفق لموقع"vogu" ارتدت كارولين عزمي فستانا يناسب قوامها، ويبرز أنوثتها.

والفستان الأبيض يمنح المرأة أناقة وجاذبية، كما أنه لون يتناسب مع جميع ألوان البشرة ويمنح شعورا بالحرية والنقاء، ويُسهل أيضا تنسيقه مع الإكسسوارات وباقي اللوك.