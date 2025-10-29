جنا عمرو دياب ضمن قائمة أجمل 50 لعام 2025.. 20 صورة

أعلنت مجلة "MOIVO" عبر صفحتها الرسمية على موقع "إنستجرام" عن اختيار جنا عمرو دياب، ابنة المطرب عمرو دياب، ضمن قائمتها السنوية لأجمل 50 وجهًا في الشرق الأوسط لعام 2025.

ويأتي هذا الإعلان ضمن عدد المجلة المنتظر، الذي يعد تقدير بالأناقة والجاذبية والتفرّد، حيث تسعى "MOIVO" من خلال قائمتها إلى تجاوز معايير الجمال التقليدية، وتكريم الشخصيات التي تُلهم الجمهور بأصالتها وثقتها وتأثيرها في مجالات الفن والموضة والثقافة.

وأشار مجلس تحرير المجلة إلى أن مفهوم الجمال الحديث لم يعد مقتصرًا على الكمال الجسدي، بل أصبح مرتبطا بالحضور والكاريزما والقدرة على التواصل مع الآخرين.

تُعرف مجلة "MOIVO" بتركيزها على الجمال الحقيقي، إذ تُصدر سنويا قوائم تضم أبرز الشخصيات المؤثرة في الشرق الأوسط في مجالات متعددة مثل الفن والأزياء والثقافة والرياضة، مع رؤية تؤكد أن الجمال يتجاوز المظهر الخارجي ليعكس الموهبة والحضور والتأثير.

من هي جنا عمرو دياب؟

- جنا عمرو دياب هي الابنة الصغرى للفنان عمرو دياب من زوجته زينة عاشور.

- من مواليد عام 2001.

- تبلغ من العمر 24 عاما.

- تعيش جنى في لندن، ودرست هناك.

- تعاني من متلازمة فرط الحركة وتشتت الانتباه.

- تُعرف بشغفها بالموسيقى والغناء باللغة الإنجليزية.

- تُثير جنى الجدل دائما بإطلالاتها الجريئة التي تتنوع بين الفساتين اللافتة والمكياج القوي.

- تشارك جمهورها باستمرار أحدث صورها وأخبارها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

- يتابعها أكثر من 661 ألف متابع.