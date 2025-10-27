فستان قصير وجريء.. أية سماحة بإطلالة جريئة
كتب : شيماء مرسي
أطلت الفنانة أية سماحة بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وارتدت أية فستان قصير بقصة "الكب" باللون الفضي اللامع، من تصميم "byomniayacout".
واعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.، بواسطة الميكب أرتيست ضحى مختار.
واختارت أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة، بواسطة مصففة الشعر سيلفيا برنابا.
وزُينت إطلالتها بإرتداء مجوهرات ماسية مكونة من أسورة وخاتم.