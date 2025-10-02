إعلان

بإطلالة لامعة.. هيدي كرم تخطف أنظار متابعيها "صور"

كتب : أسماء العمدة

03:08 م 02/10/2025
  • عرض 1 صورة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتدت الفنانة هيدي كرم طقم باللون الفضي اللامع أو الرصاصي الفاتح بلمعة قوية، مما يمنحها مظهرًا جذابًا ومناسبًا للسهرات والفعاليات الليلية.

يتميز برقبة عالية وأكمام طويلة باللون السيلفر تعطي مظهرًا مريحًا وفضفاضًا، عبارة عن سروال واسع الأرجل، يحافظ على الطابع العصري والمريح للبدلة.

أكملت هيدي إطلالتها بحقيبة يد صغيرة "كلتش" باللون الأسود، ربما بنقوش بيضاء، مما أضفى تباينًا جميلًا مع لمعان البدلة.

تركت شعرها الأحمر المموج منسدلًا على كتفيها، واختارت مكياجًا يبرز ملامحها ويتناسب مع لمعان الإطلالة.

بالسيلفر اللامع هيدي كرم تنشر صورة لها الفنانة هيدي كرم لون فضي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مستوى قياسي جديد.. قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف التعاملات
الدولار يواصل خسائره ويهبط 12 قرشا بمنتصف تعاملات اليوم
محمود سعد: أول مرة أصبغ شعري.. وهذا رأيي في لبس الحلق للرجال والبوتكس والفيللر - فيديو
رغم شحنه ووجود رصيد.. أسباب قطع الكهرباء فجأة عن العداد مسبق الدفع