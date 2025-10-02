بإطلالة لامعة.. هيدي كرم تخطف أنظار متابعيها "صور"

ارتدت الفنانة هيدي كرم طقم باللون الفضي اللامع أو الرصاصي الفاتح بلمعة قوية، مما يمنحها مظهرًا جذابًا ومناسبًا للسهرات والفعاليات الليلية.

يتميز برقبة عالية وأكمام طويلة باللون السيلفر تعطي مظهرًا مريحًا وفضفاضًا، عبارة عن سروال واسع الأرجل، يحافظ على الطابع العصري والمريح للبدلة.

أكملت هيدي إطلالتها بحقيبة يد صغيرة "كلتش" باللون الأسود، ربما بنقوش بيضاء، مما أضفى تباينًا جميلًا مع لمعان البدلة.

تركت شعرها الأحمر المموج منسدلًا على كتفيها، واختارت مكياجًا يبرز ملامحها ويتناسب مع لمعان الإطلالة.