إعلان

جاذبية وأناقة.. ليلى علوي تخطف الأنظار بإطلالتها

كتب : شيماء مرسي

06:55 م 13/10/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    ليلى علوي في حفل زفاف صديقاتها (3)
  • عرض 4 صورة
    ليلى علوي في حفل زفاف صديقاتها (2)
  • عرض 4 صورة
    ليلى علوي في حفل زفاف صديقاتها (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تألقت الفنانة ليلى علوي بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

ووفقا لـ "فوج"، يضفي أحمر الشفاه باللون الأحمر الناري على الإطلالة طابعا أنيقا وجذابا، كما أنه يتناسب مع ألوان البشرة.

وأطلت ليلى بفستان متعدد الألوان قصير من الأمام وطويل من الخلف.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا قويا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر الناري.

وزينت ليلى إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من حلق وخاتم.

واختارت ليلى أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجذابة.

ونسقت ليلى مع إطلالتها حذاء باللون الأسود.

ليلى علوي فستان ليلى علوي اطلالة ليلى علوي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| الرئيس السيسى وترامب يوقعان على وثيقة اتفاق إنهاء حرب غزة
عاجل| المتحدث العسكري يكشف تفاصيل الانفجارات التي شعر بها سكان الهايكستب
ترامب من شرم الشيخ: الرئيس السيسي زعيم قوي وتجمعنا صداقة قوية