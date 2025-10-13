جاذبية وأناقة.. ليلى علوي تخطف الأنظار بإطلالتها

6 صور ومعلومات عن إطلالة يارا السكري في أحدث ظهور

تألقت الفنانة ليلى علوي بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

ووفقا لـ "فوج"، يضفي أحمر الشفاه باللون الأحمر الناري على الإطلالة طابعا أنيقا وجذابا، كما أنه يتناسب مع ألوان البشرة.

وأطلت ليلى بفستان متعدد الألوان قصير من الأمام وطويل من الخلف.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا قويا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر الناري.

وزينت ليلى إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من حلق وخاتم.

واختارت ليلى أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجذابة.

ونسقت ليلى مع إطلالتها حذاء باللون الأسود.