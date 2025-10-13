جورجينا بإطلالة ساحرة في أحدث ظهور.. سر اللوك

أطلت عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز بإطلالة ساحرة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

ووفقا لـ "فوج"، اللون الأبيض يمنح شعورا بالهدوء والراحة، لذلك فإن ارتدائه يضفي على الإطلالة مظهرا أنيقا وجذابا.

وارتدت جورجينا بدلة مكونة من جاكيت وجيب قصير باللون الأبيض.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

وزينت مريم إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من خاتم وكوليه وأسورة ونظارة شمسية باللون الأسود.

واختارت جورجينا أن تترك شعرها مرفوعا لأعلى بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.

ونسقت مع إطلالتها حقيبة يد أنيقة باللون الأوف وايت.